Autobedrijf loost olie in de Herk

Het bedrijf Wemar Cars- import en export in Alken heeft een proces-verbaal gekregen wegens inbreuken op de milieuwet. Op de Herk in Alken was woensdagnamiddag immers een olievervuiling vastgesteld. De milieu-inspectie kwam ter plaatse en ontdekte dat de olie afkomstig was van het terrein van het autobedrijf in de Kolmenstraat.