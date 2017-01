"Je wordt na het behalen van deze titel beschouwd als specialist"

Genk - Koen Claes is verkozen tot beste cavasommelier van ons land. De wedstrijd werd georganiseerd door ‘Consejo Regulador del Cava’, zeg maar de Spaanse beroepsvereniging van cavaproducenten. De Genkenaar zal eind dit jaar deelnemen aan de internationale finale in Spanje, waar gezocht wordt naar de beste cavasommelier van de wereld.

“Gehoopt ja, verwacht neen”, zegt Koen Claes, die met zijn zaak Wineplus in Genk gespecialiseerd is in wijnen en geestrijke dranken. Dat in België een wedstrijd georganiseerd wordt voor ...