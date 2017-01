Ouders vrezen vervroegde vrijlating seriemoordenaar Ronald Janssen

Het is weinig waarschijnlijk dat seriemoordenaar Ronald Janssen vervroegd vrijkomt. "Hij is een psychopaat" weet de advocaat van de familie Appeltans te vertellen tijdens een gesprek met de redactie van TVL. Hun dochter Shana en diens vriend Kevin Paulus werden in 2010 om het leven gebracht door Ronald Janssen. VTM wijdt donderdagavond een volledige aflevering van het programma 'De Kroongetuigen' aan de zaak Janssen. Ook de ouders van de vermoorde Annick Van Uytsel werkten mee aan deze reportage, ook zij vrezen dat Ronald Janssen in aanmerking kan komen voor vervroegde vrijlating.

