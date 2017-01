Daarom schreef Ludo zich in voor ‘De Knapste Boer van Vlaanderen’

Opglabbeek -

Hij maakte trappen, nam de kippenkwekerij van zijn vader over, won prijzen met kickboksen en schreef zich tijdens een zotte bui in voor ‘De Knapste Boer van Vlaanderen’, waar hij prompt de publieksprijs wegkaapte. Ludo Willems was van vele markten thuis, maar het liefste van al was hij onder de mensen. ‘Zijn charisma deed alles en iedereen smelten.’