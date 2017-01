“VRT kost Vlaming 45 euro per jaar”

“Jaarlijks kost de VRT ongeveer 45 euro per Vlaming. Dat is aan de lage kant in vergelijking met andere openbare omroepen. Uit onderzoek blijkt dat zowat de helft daarvan geïnvesteerd wordt in lokale content. En dat is goed, want de Vlaming houdt van lokale producties.”

Dat heeft Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur, gezegd op de nieuwjaarsreceptie bij de openbare omroep. Daarnaast legde hij de nadruk op de wil tot structurele samenwerking met partners. “De publieke omroep kan een hefboom zijn voor de hele mediasector.”

Samen kunnen Vlaamse mediabedrijven wellicht beter de uitdagingen van de veranderende tijden aan, is de redenering daarachter. Van den Brande somde enkele uitdagingen op: er is de toename van het “niet-lineaire kijken” en het “uitgestelde kijken”. Er is ook de internationalisering waarbij Vlaamse mediaspelers moeten wedijveren met internationale spelers die iedereen grensoverschrijdend kunnen bedienen en die ook effectief in nationale markten doorbreken.

Digitale reclame

Van den Brande ziet ook met lede ogen aan dat inkomsten van digitale reclame uit Vlaanderen wegvloeien naar de VS en elders. En er is ook de toenemende fragmentatie van de media: nieuwe platformen, nieuwe “formats” en nieuwe apparaten. En jawel, ook het publiek wordt gefragmenteerd: er is de vergrijzende bevolking die aan traditie vasthoudt en er zijn de jongeren die op een totaal andere manier aan mediaconsumptie doen.

“Ook de publieke omroepen in Europa moeten de nieuwe realiteit omarmen”, vindt Van den Brande.” Ze moeten zich aanpassen aan de nieuwe context met nieuwe producten zoals VRT NU (de nieuwe videospeler die de openbare omroep eind januari lanceert, nvdr) en met meer dienstverlening op maat, zoals aangepaste nieuwsbulletins op Radio2, MNM en StuBru. Met initiatieven ook zoals recent De Warmste Week dat het beste uit mensen haalt.”

Goede journalistiek

Van den Brande wees ook op de onderscheidende taak van goede journalistiek “in tijden dat ‘vals nieuws’ en informatie een spielerei wordt en de integriteit van de informatie te allen prijze dient bewaakt”. In dat verband stipt Vanden Brande aan dat “niet het aantal clicks doorslaggevend is, maar wel dat het voor de mensen duidelijk is waar de informatie vandaan komt.”