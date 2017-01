Schildpad steekt huis van buren in brand

De eigenaar van schildpad Bits had enkel goede bedoelingen toen hij een warmtelamp in het verblijf van zijn geliefde huisdier plaatste. Maar Bits had -onbewust- andere plannen en veroorzaakte een brand die het huis van de buren deels verwoestte.

Schildpad Bits woont met zijn baasjes in San Antonio, een stad in de Amerikaanse staat Texas. Om de koude weg te houden, plaatste de eigenaar van het dier een warmtelamp in het houten verblijf van de schildpad. Maar Bits stootte die om met alle gevolgen van dien; zijn huisje vatte vuur en de vlammen sloegen over naar het huis van de buren.

De 15-jarige schildpad van 55 kg kwam er zelf met enkele oppervlakkige verwondingen vanaf, maar het aanpalende huis werd zwaar beschadigd. De kosten worden geschat op zo'n 140.000 euro (150.000 USD). Er vielen gelukkig geen gewonden bij het onfortuinlijke incident.