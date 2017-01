Sint-Vincentius houdt nieuwjaarsreceptie

Genk - De Genkse Vincentiuswerking geeft niet alleen ondersteuningen advies aan gezinnen in nood, maar steunt ook met voedselpakketten, kleding, en andere daar waar het gewenst, verantwoord en mogelijk is. Vincentius werkt in nauw overleg met o.a. de OCMW's van Genk en Zutendaal. Elk jaar houdt de vereniging een nieuwjaarsreceptie waar de werking toegelicht wordt.

Voorzitter Guido Vandebrouck keek tevreden terug op het voorbije jaar. Er waren enkele infrastructurele ingrepen zoals de ingebruikname van een logistieke ruimte bij SML op het Genkse industrieterrein en de uitbreiding van het gebouw van de vereniging in de Waterbleekstraat met enkele hob units. Maar ook de werking nam een verdere vlucht. De groep vrijwillige medewerkers groeide tot 111, het aantal uitgereikte voedselpakketten bedroeg 5.119 stuks en maandelijks bezochten meer dan 400 mensen de 'winkel' waar goede tweedehandskleding tegen een symbolisch bedrag verkocht wordt.

Een van de hoofdaccenten was vorig jaar de aanpak van de kinderarmoede. De luierbank bedeelde bijna 50.000 luiers en er werden tal van initiatieven genomen om kinderen uit arme gezinnen te laten participeren aan activiteiten van sportclubs en verenigingen.

Voor volgend jaar wil Vincentius focussen de doelgroepen die nog te weinig bereikt worden, zoals de eenoudergezinnen en de gezinnen met schuldbemiddeling.

De voorzitters huldigde tenslotte nog Jos Hermans, jarenlang penningmeester van de vereniging, die deze taak doorgeeft. Hij blijft wel actief als vrijwilliger. De zitting werd gevolgd door een gezellige zelfbereide receptie voor vrijwilligers en sponsors. De Vincentiusvereniging is een belangrijke pijler geworden in de strijd tegen armoede in Genk en Zutendaal.