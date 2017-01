Nog altijd geen wet voor verkiezingen op één dag

Is het nu ondertussen ook bij wet geregeld dat de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen samenvallen? Dat we maar één keer om de vijf jaar naar de stembus moeten? Het antwoord is nee. “De vorige regering heeft dit wel altijd zo uitgelegd”, zegt grondwetspecialist en federaal parlementslid Hendrik Vuye (Vuye&Wouters). “Maar de bijzondere wet die dit moest regelen voor de federale verkiezingen is er nooit gekomen.”