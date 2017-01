Nog altijd geen wet voor samenvallen verkiezingen

Er is nog altijd geen wet die stelt dat de federale, de Vlaamse en de Europese verkiezingen moeten samenvallen op dezelfde dag. De vorige regering had dat nochtans zo aangekondigd. Voortaan zou iedereen eens om de vijf jaar maar één keer naar stembus moeten gaan.

“De bijzondere wet die dit moest regelen voor de federale verkiezingen is er nooit gekomen”, zegt professor staatsrecht en federaal parlementslid Hendrik Vuye (Vuye&Wouters).

Voor de Vlaamse verkiezingen is de koppeling met de Europese verkiezingen al sinds de jaren ’90 geregeld. De vorige federale regering zou hetzelfde doen, zodat ook deze verkiezingen zouden samenvallen en daardoor de kiezer maar één keer naar de stembus moest gaan voor zowel federale, Vlaamse als Europese verkiezingen.

“Dat is ook zo uitgelegd door die regering. De koppeling van de federale aan de Europese verkiezingen staat ook in de grondwet, maar er staat wel een voorwaarde bij en dat is die bijzondere wet. Maar daarvoor heb je een tweederdemeerderheid nodig én een meerderheid in beide taalgroepen. Dat zie ik niet gebeuren.”

