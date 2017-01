Opnieuw pyromaan aan het werk in Borgloon?

Borgloon - Voor de tweede keer in amper een paar dagen heeft de brandweer moeten blussen in de Kleestraat in Kuttekoven. Gisterochtend ging het om een stapel houten balken naast een woning. Twee dagen eerder werden een dennenboom en tafelvoetbalspel aangestoken.

Volgens commandant Dirk Odeurs ging het beide keren om brandstichting. “De houtstapel kan niet zomaar beginnen branden.”

De buurt werd twee jaar geleden nog opgeschrikt nadat een pyromaan in een paar dagen drie keer toesloeg. De brandweerkorpsen van Sint-Truiden en Tongeren moesten toen in april ook uitrukken naar een brand in de Kleestraat. Een brandstichter had geprobeerd vuur te stoken in een woning die gerestaureerd werd. In de woonkamer werd een brandhaard aangetroffen. Eerder die week werd een stapel houten paletten in brand gestoken in de garage van de woning. Een week later had een brandstichter het gemunt op de caravan die dienst deed als werfkeet tijdens de renovatiewerken die nu al zes jaar aanslepen. Sinds de laatste brand bleef de eigenaar ook in die caravan overnachten, uit schrik dat de brandstichter opnieuw zou toeslaan. Tijdens een onbewaakt ogenblik werd ook de caravan aangestoken. De lokale politie tilde zwaar aan de brandstichtingen en stuurde een branddeskundige ter plaatse voor sporenonderzoek.

“Het is nu een paar jaar rustig geweest. Er is toen een heel onderzoek geweest, maar wij hebben nooit kunnen aantonen wie de verantwoordelijke was. De dubbele brandstichting deze week zet alles weer op de kaart. De branden op zich zijn niet van die aard om meteen alarm te slaan, maar het geeft wel aan dat wij alert moeten zijn. Wij zullen dan ook de patrouilles opdrijven en een nieuw onderzoek voeren naar de gepleegde feiten”, zegt korpschef Rohnny Maes.