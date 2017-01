Woestijnvis neemt een ‘Callboy’ in dienst

Rik Verheye (30), de acteur die ‘de gigolo met de paardenstaart’ Jay Vleugels speelde in de fictiereeks ‘Callboys’, gaat aan de slag bij Woestijnvis. Hij gaat voor en achter de schermen werken van het productiehuis dat naast ‘Callboys’ ook ‘De Ideale Wereld’ en ‘De Rechtbank’ maakt. Exclusief wordt de samenwerking niet, want Verheye is en blijft in de eerste plaats acteur en wil al zijn opties openhouden.

Foto: Photo News

Meespelen in de fictiereeks Callboys kan verstrekkende gevolgen hebben. De serie van Jan Eelen zette Rik Verheye niet alleen definitief op de kaart als acteur, Verheye stelde ook vast dat het onder de vleugels van Eelen en productiehuis Woestijnvis heel ­prettig werken was. Zo prettig dat Verheye er aan de slag gaat.

“Ik heb als freelancer een enorm fijn bestaan, maar dit voelt zo goed dat ik me met volle overtuiging aan Woestijnvis verbind. Ik vertel er wel meteen bij dat ik uitstapjes mag blijven maken. Ik ben in de eerste plaats acteur en dat zal ik blijven. Ik ben momenteel volop bezig met opnames van de serie De Bende van Jan de Lichte voor VTM, ik heb stemmen ingesproken voor animatiefilms als Sing en Batman Lego Movie. Die afwisseling maakt het juist zo plezant, ik wil ­vierkant mijn goesting blijven doen. En van Woestijnvis mag dat.”

Geen bevlieging

Verheye gaat bij Woestijnvis voor en achter de schermen werken. “Ik heb al lang verschillende ideeën voor fictiereeksen en die ga ik verder uitwerken. Ik ga mee tv-programma’s bedenken, in fictiereeksen spelen, af en toe opdraven in panelshows en vooral veel bij­leren. Ik ben nog maar dertig jaar: er valt ook nog veel te leren. Hoe vaker ik bij Woestijnvis kom, hoe fijner ik het er vind. Ik ben een West-Vlaming, ik heb iets honkvast in mij, die honk heb ik nu gevonden. Dit is geen bevlieging van ‘hup, Woestijnvis, dat lijkt me wel wat’. Woestijnvis past bij mij en ­omgekeerd. De serie Callboys heeft alles in een stroomversnelling gebracht. Ik voelde me als een vis in het water, ik ben ook heel trots op het resultaat."

"Ik steek niet weg dat ik blij ben dat ik nu ideeën en scenario’s in een professioneel kader kan uitwerken. Je kan wel scenario’s schrijven en ermee gaan leuren, maar dit is veel comfortabeler. Ik vind het fantastisch om de andere kant van Woestijnvis te ­leren kennen. Ik ben en blijf vooral een acteur, maar ik kijk uit naar de ­wisselwerking met al die creatieve mensen. Ik heb sowieso veel zin om hard te werken.”