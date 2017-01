K3 annuleert show in Nederland na “menselijke fout”

K3 heeft een Nederlandse show van hun komende tournee geannuleerd, wat meteen aan­leiding gaf tot allerlei speculaties over de tanende populariteit van de meidengroep. Is het succes stilaan voorbij nu Karen, Kristel en Josje er niet meer bij zijn?

Studio 100 is niet in paniek. “Er is niets aan de hand”, klinkt het. “De geannuleerde show in Zwolle is die van 25 februari om 11 uur, en eigenlijk had die niet in de verkoop mogen gaan. De bewuste show was gewoon als reserve ­ingecalculeerd voor het geval de vraag écht overweldigend zou zijn. Maar door een menselijke fout is die show toch even online gezet, en in die korte tijdspanne waren er al enkele mensen die een ­ticket kochten. Die hebben we opgebeld om te ­vragen om hun tickets naar een latere show om te boeken. K3 geeft in dat weekend van 25 en 26 februari nog altijd vier shows in Zwolle. In Nederland zullen Hanne, Klaasje en Marthe in totaal 29 keer optreden, in Vlaanderen 16 keer.”

Dat het niet zo storm loopt als voor de afscheidstour met Karen, Kristel en Josje erbij is logisch, vinden ze bij Studio 100. “Dat was toen echt uitzonderlijk, omdat ook heel veel oudere fans nog één keer afscheid wilden nemen van hun jeugdidolen.”

De vorige K3-tournee haalde met 273.925 verkochte concerttickets in 2016 zelfs de wereld­wijde top 100 van meest succesvolle tournees. K3 eindigde op de 92ste plaats, vóór Mariah Carey.

Album zakt weg

In de alarmerende berichten van gisteren na de geannuleerde show werd ook gewezen op het feit dat het album Ushuaia in Nederland al uit de top twintig gevallen is. “Het album is in z’n achtste week naar nummer 24 gezakt, na vier weken in de top tien en zeven weken in de bovenste twintig gestaan te hebben”, zegt de woordvoerster van Studio 100. “In Nederland zijn er al meer dan 60.000 exemplaren verkocht en het album is in de Benelux al zes keer platina. Er zijn tegenwoordig weinig artiesten, ook internationaal, die nog zulke cijfers kunnen voorleggen.”

Hoe populair de groep nog is, zal binnenkort wel duidelijk worden als Hanne, Klaasje en Marthe weer op het podium staan. Ze zijn op dit moment volop aan het repeteren. De nieuwe K3-show gaat op 28 januari in première in Gent.