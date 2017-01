“Maak er een goed voornemen van wat meer aandacht te besteden aan uw spaargeld”

De feestdagen zijn achter de rug, de kerstboom staat weer op zolder. Maar hopelijk heeft u, samen met die boom, uw goede voornemens nog niet opgeborgen. Wat meer sporten, stoppen met roken,… Het zijn evidente beloftes die we onszelf toewensen, telkens we een nieuwe kalender ophangen. Minder evident is het voornemen om wat meer aandacht te besteden aan ons spaargeld. De historisch lage spaarboekrente zou ons daartoe nochtans moeten aanzetten. En toch doen we dat niet. Omdat we het niet kunnen of niet durven.

Gisteren las ik in de krant drie opmerkelijke berichten:

1. De Belg spaart gemiddeld 12,6 procent van zijn inkomen. Onze zogenaamde spaarquote staat daarmee op het hoogste peil in drie jaar. Van elke 8 euro die we ontvangen slagen we er gemiddeld in om 1 euro opzij te zetten voor later. Het is een goede attitude om wat reserve op te bouwen voor wanneer we op pensioen gaan. Op veel meer dan een karig pensioentje mogen we immers niet hopen. Een spaarpot is dan geen luxe, maar noodzaak. Maar die brengt helaas wel een luxeprobleem met zich mee. Dat blijkt uit het volgende bericht:

2. Er staat meer dan 426 miljoen euro op slapende rekeningen. Stel u voor. Men spaart, maar vergeet soms zelfs dat men gespaard heeft en welke rekeningen men heeft. Het probleem wordt ook almaar groter, ondanks de initiatieven van bank en overheid om de spaarders hierop te wijzen. Bijna even erg is de volgende krantenkop:

3. Belgen blijven bang van de beurs. Onbekend maakt onbemind, inderdaad. En dus staat het spaargeld, al dan niet slapend, voor eeuwig op een spaarrekening die nu amper 0,11 procent of ietsje meer opbrengt.

Dat is jammer. In de eerste plaats voor de spaarder die ongetwijfeld veel moeite heeft gedaan om met wat minder rond te komen en zo een reserve aan te leggen. Maar het is ook jammer voor de investeringen die hadden kunnen gebeuren met dat geld. In de krant lezen we elke dag over nieuwe toepassingen die een oplossing bieden voor de problemen die, bijvoorbeeld, vergrijzing en de stijgende vraag naar energie veroorzaken. Problemen zijn er om opgelost te worden en geld kan daarbij helpen. Laat spaargeld dus geen probleem zijn, maar een antwoord op uitdagingen.

Gelukkig las ik gisteren in de krant ook dat almaar meer mensen kiezen voor een beleggingsplan. Da’s een goede evolutie. Met zo’n plan beleg je op regelmatige basis, liefst maandelijks, een bedrag, klein of groot. Zo leer je het dus. Zo zet je je geld aan het werk. Maak voor jezelf het voornemen om er deze of volgende maand eens over te spreken met je bankier of verzekeraar.