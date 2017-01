Feestwinkel Valckeneers doet boeken toe na carnaval

Hasselt -

Een monument van de Hasseltse middenstand verdwijnt. Feestwinkel Valckeneers stopt ermee ergens na halfvasten. Als Hasselt een feestneus zocht, kwam het naar Valckeneers. Maar Hasselt Carnaval is lang niet meer wat het geweest is. “Vooral de concurrentie in feestartikelen met de grote ketens wordt elk jaar moeilijker. Het vet is van de soep”, zegt vader Eddy Valckeneers. “En de goesting is op”, zegt dochter Sarah, de huidige zaakvoerster, onomwonden.