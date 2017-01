In zijn nieuwjaarstoespraak van gisterenavond voor de gestelde lichamen wenst gouverneur Herman Reynders zijn gasten niet alleen een gelukkig nieuwjaar, maar gaf hij ze meteen ook 12 werken mee, “De XII werken voor Limburg”. Het zou ons te ver leiden om die hier allemaal op te sommen, we beperken ons tot de eerste twee. Wat de indruk zou kunnen wekken dat we het na twee werken al voor bekeken hielden en/of zijn toespraak niet lazen. Op het tegendeel te bewijzen, willen we ook even op het twaalfde werk “Laat ons weer leren samenleven!” ingaan. De schotten tussen de verschillende gemeenschappen worden hoger, we leven meer naast dan met elkaar. De receptie voor de gestelde lichamen was daar de perfecte illustratie van met amper Limburgers die van elders naar hier kwamen. We moeten wel degelijk opnieuw weer leren samenleven, elkaar waarderen en samen bouwen aan onze toekomst.

Maar we gingen het dus hebben over zijn eerste twee werken. We wonen en werken hier, we weten wat hier gebeurt en mogen daar terecht fier op zijn. Onze ontwikkelingen in domeinen zoals tewerkstelling, economische innovatie, onderwijs, welzijnsvoorzieningen, bestuurlijke ontwikkelingen, cultuur en toerisme zijn van de beste. Ik had er ook mobiliteit aan toegevoegd. Helaas is dat een ander paar mouwen. Hoe dan ook, onze ontwikkelingen mogen gezien worden. Alleen, wij weten dat. Buiten Limburg weet men dat nauwelijks en wordt er nog altijd in clichés gedacht over Limburg. In feite is het heel gemakkelijk samen te vatten. Van Hasselt tot Brussel is het 80 kilometer. Van Brussel tot Hasselt is het 800 kilometer. In Brussel en bij uitbreiding de rest van Vlaanderen beseft men te weinig hoe snel Limburg evolueert.

De oplossing ligt voor de hand. Zoals gouverneur Herman Reynders terecht oproept, moeten we zelf nog meer aanwezig zijn in Brussel. Moeten we er getuigen over onze realisaties die inspirerend kunnen werken. Moeten we daar onze stem laten horen. En moeten we vooral nog meer aanwezig zijn op alle plaatsen, in alle organisaties en instellingen en bij alle vergaderingen waarop belangrijke beslissingen worden genomen. Dat is nodig om iedereen in Brussel duidelijk te maken dat er ook buiten de zichzelf langzaam verstikkende Vlaamse ruit opportuniteiten zijn. Nieuwe ontwikkelingen zijn immers niet alleen interessant voor ons, heel Vlaanderen wordt er beter van. Uiteraard is dit in eerste instantie een opdracht voor onze ministers en parlementsleden. Maar ook voor iedereen die hier enige verantwoordelijkheid draagt en bij wijze van spreken een gesteld lichaam is.