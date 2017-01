Liverpool verliest eerste halve finale League Cup, Mignolet krijgt rust

Liverpool heeft woensdagavond met 1-0 verloren tegen Southampton in de heenwedstrijd van de halve finales van de League Cup. Nathan Redmond maakte in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. Divock Origi viel bij Liverpool in na 84 minuten, Simon Mignolet bleef op de bank.

In de Premier League heeft Simon Mignolet zijn basisplaats heroverd, maar in de bekerwedstrijden krijgt zijn concurrent Loris Karius speelgelegenheid van Liverpool-trainer Jürgen Klopp. Ook Divock Origi begon tegen Southampton op de bank. Karius had na negentien minuten een goede redding in huis op een poging van Nathan Redmond, maar moest zich amper een minuut later toch gewonnen geven bij een nieuwe poging van diezelfde Redmond. In de tweede helft waren er kansen voor beide ploegen, maar vooral Liverpool mocht zich gelukkig prijzen toen Redmond zijn tweede van de avond op de dwarsligger zag stranden. Origi werd nog ingebracht in de 84e minuut, maar kon geen verschil meer maken. De terugwedstrijd wordt op woensdag 25 januari in Liverpool afgewerkt.

In de andere halve finale won Manchester United zijn heenwedstrijd tegen Hull City op Old Trafford met 2-0, ondermeer dankzij een doelpunt van Fellaini.