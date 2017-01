Giants met stunt naar de leiding in FIBA Europe Cup basketbal

Op de vierde speeldag in groep L van de Europe Cup basketbal heeft Antwerp woensdag gestunt door het Turkse Demir Insaat een eerste nederlaag toe te dienen. Het werd 86-64 na een onwaarschijnlijk sterke tweede helft van de thuisploeg. Bij de rust stonden de Giants immers nog 33-42 achter. In het derde (24-9) en vierde (29-13) kwart waren ze echter oppermachtig.

Antwerp Giants opende via Beghin en Schoepen met tien Belgische punten (10-8). Via Yildizli en Stipanovic had Demir Insaat na het eerste kwart toch een 20-22-bonus beet. De Turken openden via Eldrigde het tweede kwart met een 0-9-tussenspurt: 22-31. De Giants waren in defence niet scherp genoeg, enkele Amerikanen waren een tijdje niet op de afspraak en ondanks bommen van Schoepen en Marchant keek het na 27-40 halfweg tegen een 33-42-achterstand aan.

Het derde kwart bracht een scherp Antwerp. Via Clark, Marchant, Beghin en Schoepen was bij 49-49 de aansluiting een feit. Na een 14-0 flikkerde er een 54-49-bonus voor de Sinjoren op het scorebord. In het slotkwart maakte Hawkins tien punten op een rij (64-56). Stipanovic (ex-Luik, Oostende) en Johnson (ex-Charleroi) wilden niet wijken, maar met ook Anderson en de met een double-double uitpakkende schoepen ging het naar 70-58 en 75-60. Conger en Ware drukten met dunks door naar een twintiger en de knappe Europese winst was een feit.