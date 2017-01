Werkt Apple stiekem aan revolutionair geheim product?

Als we de geruchten mogen geloven, gaat technologiereus Apple binnenkort een samenwerking aan met de Duitse lenzenfabrikant Carl Zeiss. Samen zouden ze werken aan een nieuw soort revolutionaire augmented reality-bril.

Apple zou binnenkort haar eerste stappen kunnen zetten in augmented reality, met de grootste nieuwe productlancering sinds de iPhone. Augmented reality (AR) verschilt van virtual reality (VR) in die zin dat het een iets extra’s toevoegt, computergegenereerd, aan het beeld van de gebruiker -in plaats van een helemaal nieuwe virtuele wereld te creëren.

Het bekendste voorbeeld van AR is ‘Pokémon Go’, een app die vooral vorige zomer populair was en waarmee je Pokémon kon vangen in je eigen buurt. De Pokémon verschenen in je straat, op pleinen vlakbij of zelfs in je eigen zetel.

“Een werknemer van Carl Zeiss heeft de geruchten bevestigd dat Apple en Carl Zeiss werken aan een AR-bril die mogelijk dit jaar nog zal aangekondigd worden”, schreef VR-specialist Robert Scoble op zijn Facebookpagina na een bezoek aan de technologiebeurs CES. “Dat verklaart meteen waarom er geen augmented reality was op de Zeiss-stand, hoewel die wel in het midden van de AR-zone stond.”

Commercieel interessant

Eerder al stak Apple-CEO Tim Cook zijn enthousiasme over AR niet onder stoelen of banken. “Het geeft ons de mogelijkheid heel aanwezig te zijn en zelfs te babbelen, terwijl iedereen toch ook nog iets anders te zien kan krijgen” zei hij onlangs in een interview. “Er zijn echt coole dingen mee te doen.”

Volgens Cook maakt het ‘aanwezige’ karakter van AR het commercieel veel interessanter dan het veeleer ‘gesloten’ VR.