Alles wijst naar Oussama Atar

Brussel -

Volgens een nieuw rapport van de Europese en Amerikaanse inlichtingendiensten is Syrië-strijder Oussama Atar (32) uit Laken wellicht het brein achter de aanslagen in Parijs en ons land. De onderzoekscommissie 22/3 liet zich daarover woensdag achter gesloten deuren informeren door Guy Rapaille, voorzitter van het Comité I dat de inlichtingendiensten controleert. Hen wordt verweten dat ze Atar, die tussen 2003 en 2012 in een gevangenis in Irak zat, niet beter in de gaten hielden na zijn terugkeer. Atar is al jaren spoorloos.