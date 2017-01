Levensgevaarlijke ‘verkrachtingsdrug’ kent forse opmars in Limburg

Hasselt -

In 2015 werden in onze provincie 149 mensen behandeld die verslaafd waren aan de steeds populairdere drug GHB, ook wel verkrachtingsdrug genoemd. Dat is een derde van het totale aantal GHB-behandelingen in ons land. Paul Van Deun, voorzitter van de Vereniging tegen Alcohol en Drugproblemen (VAD), ziet twee redenen. “Enerzijds komt de drug overgewaaid uit Nederland, en dus is Limburg als grensregio vatbaarder. Anderzijds is er, zeker in vergelijking met de Antwerpse Kempen, een uitgebreid hulpverleningsnetwerk.”