“Veel extra bussen inzetten op Noord-Zuid”

Hasselt - We verliezen al veel te lang tijd en energie op de Noord-Zuidverbinding. In afwachting van een definitieve oplossing, moeten we oog hebben voor kleinschalige oplossingen. Zo kan De Lijn veel extra bussen inzetten op de Noord-Zuid en zijn er mogelijkheden met carpooling. Dat heeft gouverneur Herman Reynders gisteren gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak voor de gestelde lichamen.

De gestelde lichamen, dat zijn een 500-tal mensen die een belangrijke functie hebben in Limburg. De elite dus, of het establishment, van de provincie. Jarenlang zijn er nooit vraagtekens gezet bij deze ...