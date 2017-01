Petrova stopt met tennissen: generatiegenote van Henin en Clijsters

Nadia Petrova beëindigt op 34-jarige leeftijd haar tenniscarrière. Dat maakte de voormalige nummer drie van de wereld woensdag bekend. De Russin speelde al sinds maart 2014 geen wedstrijd meer. Sindsdien werkte ze hard aan een comeback, maar telkens weer herviel ze in blessures.

“Nu is het tijd om de pagina om te draaien”, verklaarde Petrova. “Ik neem officieel afscheid van de sport waar ik zo van houd. De voorbije jaren bleef ik actief trainen, maar telkens als ik probeerde op competitieniveau te komen, werkte mijn lichaam tegen. Het is hard wanneer je met pijn het court op moet. Alle topsporters zijn perfectionisten. Om op het hoogste niveau te spelen, wil je je dan ook honderd procent op het spel kunnen concentreren, in plaats van met fysieke ongemakken bezig te zijn. Eind vorig jaar probeerde ik het een laatste keer, maar nu is het afgelopen.”

Petrova won in haar carrière dertien WTA-toernooien, het laatste in 2012 in Rosmalen. In mei 2006 bereikte ze met een derde plaats haar hoogste positie op de wereldranglijst. Ze was ook een begenadigde dubbelspeelster. In 2012 veroverde ze met Maria Kirilenko brons op de Olympische Spelen in Londen. Twee keer won ze de WTA Finals in het dubbelspel, waarin ze in totaal 24 WTA-titels verzamelde.

Als junior won Petrova in 1998 Roland-Garros, maar bij de senioren waren halve finales op Roland-Garros in 2003 en 2005 haar beste grandslamresultaten. In 2016 trok ze na drie graveltoernooizeges op rij als favoriete naar Roland-Garros. Door een dijblessure geplaagd, ging ze er echter al in de eerste ronde uit. “Het niveau dat ik toen haalde, heb ik daarna nooit meer bereikt. Altijd gooide een blessure wel roet in het eten. Soms krijg je maar één kans, ik heb die niet kunnen grijpen. Ik kan alleen zeggen dat ik er alles aan gedaan heb. Met wat meer geluk, had het beter gekund, maar sommige dingen heb je niet in de hand.”

Generatiegenote van Justine Henin en Kim Clijsters

Het afscheid van Petrova volgt één week na dat van Ana Ivanovic. Andere generatiegenoten als Justine Henin, Kim Clijsters en Amélie Mauresmo stapten al jaren eerder uit het circuit. “De tijd vlieg voorbij en plots word je een veterane genoemd”, aldus Petrova. “De eerste keer dat je dat hoort, klink het gek. Pas als je ziet dat de speelsters met wie je samen groot geworden bent, stuk voor stuk hun racket opbergen, ga je beseffen hoe lang je al in het wereldje meedraait. Allemaal willen we zo lang mogelijk spelen, maar voor iedereen komt er ooit een eind aan. Ondanks al die blessures, heb ik heb een lange en mooie carrière achter de rug.”

Petrova wil nu een tennisacademie opstarten. “Ik wil immers bij het tennis betrokken blijven. Ik zal dan zelf wel niet meer spelen, maar zal nooit ver van het court zijn. Ik zit constant op de WTA/ATP-app. Bekijk de scores, de loting, de rankings... Als er tennis op televisie is, kijk ik altijd. Tennis vormt al sinds mijn jeugd een groot deel van mijn leven. De sport heeft me zoveel gegeven, me gevormd tot wie ik ben. Mijn carrière heeft me overal ter wereld gebracht. Ik leerde andere culturen kennen en maakte overal vrienden. Daar ben ik eeuwig dankbaar voor.”