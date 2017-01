Lindsey Vonn maakt zaterdag haar comeback na armbreuk

Skivedette Lindsey Vonn keert zaterdag terug op de skipistes bij de wereldbekermanche in het Oostenrijkse Altenmarkt-Zauchensee. De 32-jarige Amerikaanse is hersteld van de breuk aan haar rechterarm die ze op 10 november opliep tijdens een training in Copper Mountain (Colorado).

“Woorden kunnen niet beschrijven hoe blij ik ben om terug te keren”, verklaarde Vonn, die meer dan driehonderd trainingsuren afwerkte tijdens haar herstel. “Ik heb veel wedstrijden gemist, maar gelukkig kan ik dit seizoen nog enkele prijzen winnen.”

Vonn is een voormalig wereld- en olympisch kampioene op de afdaling. De ex van golfer Tiger Woods schreef al 76 wereldbekermanches op haar naam en hoopt om het absolute record van 86 overwinningen te kunnen verbreken. Dat is sinds 1980 in handen van de Oostenrijkse Anne-Marie Moser-Pröll. Vorig seizoen miste ze de ontknoping van de wereldbeker door een knieblessure. Vonn hoopt ook te schitteren op het WK in Sankt Moritz van volgende maand.