“Mijn vrouw was niet welkom in België, ik wel in Maleisië”

Neeroeteren -

Als Limburgers de wijde wereld in trekken, heeft dat bijna altijd te maken met ofwel de eeuwige liefde, ofwel de lieve centen. Het verhaal van Neeroeterenaar Brecht Jonkers is een wat confronterende variant daarop. Zijn echtgenote Ayuni, Maleisische nationaliteit, kreeg na haar procedure bij Vreemdelingenzaken geen permanente verblijfsvergunning in België. In juni 2016 luidde het verdict dat ze het land uit moest binnen de dertig dagen. Brecht nam daarop een moeilijke beslissing afgelopen zomer. Hij zou Ayuni en zijn stiefdochter Ayra volgen naar Maleisië. “Ayuni was niet welkom in België, ik wel in Maleisië”, vat hij samen.