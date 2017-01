Obama overweegt strafvermindering voor WikiLeaks-informant Chelsea Manning

Uittredend Amerikaans president Barack Obama overweegt om strafvermindering toe te kennen aan WikiLeaks-informant Chelsea Manning. Ze staat op een lijst met veroordeelde gevangenen die in aanmerking komen voor de maatregel. Dat bericht de Amerikaanse zender NBC News woensdag op basis van bronnen bij het ministerie van Justitie.

Chelsea Manning diende - toen nog als man en onder de naam Bradley Manning - in het Amerikaanse leger in Irak toen ze 700.000 geheime militaire documenten doorspeelde aan WikiLeaks. Ze werd in augustus 2013 voor die actie veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar, wegens verraad en spionage. Intussen zit ze al meer dan zes jaar opgesloten in de militaire gevangenis in Fort Leavenworth.

Na een juridische strijd kreeg ze de toestemming om haar voornaam te veranderen en om een hormonale behandeling te volgen. Maar ze wil ook een geslachtsoperatie kunnen ondergaan.

Manning heeft in de gevangenis al twee keer geprobeerd om haar leven te beëindigen.

In een interview met de Britse nieuwssite The Guardian beklemtonen haar advocaten dat Manning intussen al langer opgesloten zit dan andere klokkenluiders. Ze beklemtonen dat het wellicht om Mannings laatste kans “voor een zeer lange tijd” gaat, aangezien president-elect Donald Trump vermoedelijk minder inschikkelijk zal zijn.