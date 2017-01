Opgelet: griepepidemie is in aantocht

Brussel - De afgelopen week hebben opvallend veel meer Belgen een huisarts geraadpleegd met symptomen van griep. Dat meldt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) woensdag. Tussen 2 en 8 januari stapten er per 100.000 inwoners 133 naar de huisarts met griepsymtomen. Vanaf 140 raadplegingen per 100.000 inwoners, is er sprake van een griepepidemie.

Volgens het WIV wordt de drempel van 140 consultaties “hoogstwaarschijnlijk” in de komende week bereikt of overschreden.

Uit analyse van het WIV blijkt dat enkel het griepvirus van het type A in omloop is. Het gaat dan vooral om de stam A(H3N2). Dat is goed nieuws voor wie de voorbije maanden een inenting tegen griep heeft gekregen, want dat is ook de stam die in de vaccins die in ons land beschikbaar zijn, aanwezig is.

Ook in onze buurlanden is de griep aan een opmars bezig. Frankrijk kampt al drie weken op rij met een hevige griepepidemie, waarbij in sommige regio’s sprake is van 738 zieken per 100.000 inwoners.

Om een verdere verspreiding van de ziekte bij ons te voorkomen, beveelt het WIV patiënten aan om meteen een huisarts te contacteren bij griepsymptomen, en om in dat geval thuis te blijven en overbodig contact met andere mensen zoveel mogelijk te vermijden. Ook de handen vaak en grondig wassen, met water en zeep, kan helpen.