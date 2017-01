Deze snack kan je binnenkort bestellen in frituren net over de grens

Fans van een bakje friet en een bijpassende hap: binnenkort kan je iets nieuws bestellen, althans bij onze noorderburen. Snackfabrikant Beckers breidt zijn gamma uit met de Krokodel, een mix van een frikandel en een vleeskroket.

Als je in een Nederlandse frituur twijfelt tussen een vleeskroket en een frikandel, ben je vanaf februari misschien geholpen met de Krokodel. Deze snack werd maandag voorgesteld op de Horecava-beurs in Amsterdam en voegt de twee immers gewoon samen. Of de nieuwste frituurhap ook in ons land verkrijgbaar zal zijn, valt af te wachten.