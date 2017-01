Dakwerker (27) uit Lommel overleden na val van stelling

Hasselt / Lommel - De Lommelse arbeider die gisteren in de Schoolstraat in Hasselt van een stelling viel, is overleden in het ziekenhuis. Hij viel gisterenmiddag tien meter naar beneden toen de stelling, waarop hij stond om zonnepanelen te plaatsen, plots losbrak.

Het 27-jarige slachtoffer uit Lommel werkte voor Solarline, een Lommelse firma die gespecialiseerd is in het plaatsen van zonne-energiesystemen. De arbeider was pas ’s ochtends begonnen en had alle nodige bevestigingslatten op de dakpannen aangebracht. Kort voor de middag was alles klaar om de zonnepanelen naar het dak te brengen. De werfstelling waarop de arbeider op dat moment stond, was vastgehaakt aan de dakrand van het rijhuis. Maar die dakrand brak ’s middags om een onduidelijke reden af. Eén arm raakte los, waardoor de stelling kwam te bengelen.

Eerste zorgen

“Zelf was ik op dat moment buiten om nog iets uit de auto te halen”, vertelt de geschrokken overbuurman. Hij zag het ongeval gebeuren en alarmeerde meteen de hulpdiensten. Als zorgkundige diende hij de eerste zorgen toe aan het slachtoffer. “De man was door de val al buiten bewustzijn. Tien minuten later draaiden de hulpdiensten de straat in.”

Het slachtoffer werd gestabiliseerd en met spoed naar het Jessa Ziekenhuis gebracht. Daar vocht hij gisteren nog voor zijn leven, maar ondertussen is de man dus overleden.