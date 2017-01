Slimme verkeerslichten in Hasselt en Diepenbeek

Hasselt / Diepenbeek - Verschillende drukke kruispunten in Limburg krijgen slimme verkeerslichten. Volgens Radio2 Limburg worden de komende maanden de lichten aan de afrit van de E313 op de Luikersteenweg in Hasselt aangepast en drie lichten in Diepenbeek.

Agentschap Wegen en Verkeer gaat op alle 1600 kruispunten van de Vlaamse gewestwegen slimme verkeerslichten plaatsen. Door detectielussen in het wegdek wordt de drukte gemeten. De lichten passen zich aan, waardoor de verkeersstroom beter geregeld wordt. Elk jaar worden er zo’n 350 kruispunten herbekeken. Filegevoelige plaatsen worden het eerst aangepakt.

In de eerste helft van 2017 zijn de kruispunten aan het op- en afrittencomplex van de E313 in Rapertingen (Hasselt) aan de beurt. In Diepenbeek worden drie lichten op de N76 in Lutselus aangepast. In de tweede helft van het jaar volgen de verkeerslichten van de Hasseltse Grote Ring en de lichten van de N80 tussen Hasselt en Sint-Truiden.