Vlaamse kater gaat Astrid Bryan achterna

Met 127.000 actieve volgers op Instagram en 18.000 op Facebook is Thor de Bengaalse kat zowat het populairste huisdier ter wereld. Het dier dat door een Belgische werd gekocht heeft volgers van het Amerikaanse continent tot Hong Kong. En wat hij daarvoor doet is het leiden van een doorgaans kattenleventje. Met krabpalen en garnalen.

Thor lijkt op het eerste zicht een doodnormale kater. Het is echter een kruising van een gewone jat en een Aziatische luipaardkat. Hij miauwt harder dan een regulier exemplaar, de vacht is net wat glanzender en de klauwen wat groter. Thor is een erg actief huisdier en maakt zijn baasje Rani Cucicov (21) elke ochtend wakker met een hels lawaai omdat hij honger heeft.

The Kube heeft nu al Astrid Bryan onder contract. Daar komt ook Thor nog bij. Foto: Marc Herremans

Garnalen zijn het lievelingseten van deze Bengaal, toch krijgt hij ook de normale droge en natte voeding. “Drie jaar geleden kocht ik het dier in Nederland. Aangezien ik het een prachtdier vond, maakte ik een Facebookgroep en een Instagram-account. Daar gebeurde weinig tot niets op tot zes maanden geleden. Toen ging zijn foto plots viraal”, legt Rani uit.

Het dier werd inmiddels opgemerkt door het Antwerpse PR en digitale Influencerbureau The Kube. Na Astrid Bryan lijkt Thor hun belangrijkste Influencer, na amper enkele maanden. “Die volgercijfers kloppen als een bus. We checken niet alleen de authenticiteit van de influencer, ook het aantal actieve likes. Thor is een opvallend fenomeen en voor ons nieuw. Het is het eerste huisdier in onze database.”