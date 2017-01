Mediahuis en Nederlandse investeerder al zeker van 55 procent van Telegraaf-aandelen

Krantenuitgever Mediahuis, het moederbedrijf van onder andere Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen, en de Nederlandse investeerder VP Exploitatie lijken goed op weg om het Nederlandse Telegraaf Media Groep (TMG) over te nemen. Het bod is nog niet officieel gelanceerd, maar ze hebben al “onherroepelijke toezeggingen” om meer dan 55 procent van de aandelen in handen te krijgen.

Midden december raakte bekend dat Mediahuis en VP Exploitatie van plan zijn om een bod van 5,25 euro per aandeel uit te brengen op alle uitstaande aandelen van TMG. Dat is een premie van 51 procent op de slotkoers van TMG daags voor de aankondiging van de plannen. Het bod hangt aan TMG als geheel een prijskaartje van 243 miljoen euro.

VP Exploitatie, het investeringsbedrijf van de familie Van Puijenbroek, had al een belang van 41,3 procent in TMG. Ondertussen hebben de aandeelhouders Delta Lloyd Levensverzekering N.V. (7,3 procent) en Navitas B.V. (6,7 procent) al toegezegd in te tekenen op het bod. Daarmee zijn Mediahuis en VP nu al verzekerd van ruim 55 procent van de aandelen.

Mediahuis en VP Exploitatie beloven voor 8 maart een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht in te dienen. “Doel van het voorstel is om met de combinatie Mediahuis-TMG te komen tot een toonaangevend multimediabedrijf, dat op lange termijn succesvol blijft op de Nederlandse en Belgische mark”, luidt het. De bieders zien een “sterke strategische logica” in de geplande combinatie.

TMG is het moederbedrijf van onder meer de dagbladen De Telegraaf en Metro, de regionale krantengroep HMC, websites als Geenstijl en Jaap.nl en puzzeluitgever Keesing. Ook is het mede-eigenaar van radiozenders als Sky Radio en Veronica. Mediahuis is in eigen land uitgever van Het Nieuwsblad, De Standaard, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.