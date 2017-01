Michelle Obama neemt afscheid met hartverwarmende foto op Instagram

Het zit erop voor de Obama's, maar afscheid nemen doet Michelle niet zonder op Instagram nog één keer terug te blikken op de voorbije acht jaar. In haar bekende hartverwarmende stijl deelde ze een foto op Instagram van haar gezin.

De acht jaar in het Witte Huis zitten er voor de Obama's over een paar dagen helemaal op. Er werd al een groot afscheidsfeest gegeven en nu kijkt Michelle ook nog voor een laatste keer terug op Instagram. Ze deelde een foto van haar gezin uit de oude doos met hun toen nog heel jonge dochters Malia en Sasha. Het waren acht turbulente jaren, maar de familie lijkt nog steeds heel goed aan elkaar te hangen.

"Ik ben zo trots op mijn POTUS (President of The United States) en alles wat we samen hebben bereikt. Wat een ongelofelijk avontuur gevuld met opmerkelijke mensen. Ik hou van je Barack", klinkt het bij de foto.