MC Joël en Dana Winner brengen ode aan Limburg: “Gooi de mijnen terug open”

Houthalen-Helchteren - “Ik sta hier in een mijn, maar die is al lang gesloten. Ik ben MC Joel en ik vind dat dus maar klote.” Met die niet mis te verstande boodschap op de tonen van ‘Empire State of Mind’ van Jay-Z en Alicia Keys start MC Joël zijn protestsong annex loflied: tegen de sluiting van de mijnen en vóór Limburg. Vanaf vanavond brengt Chris Van den Durpel zijn komische typetjes opnieuw tot leven in het VTM-programma ‘Allemaal Chris’. Gisteren blikten ze daarom in het Mijnmuseum Beringen en bij de schachtbokken van Houthalen-Helchteren de videoclip in voor MC Joëls monsterhit in wording.

Typetje MC Joël bezong eerder al de praal van onze provincie in ‘Limburgse vlaai’, ‘We kapen een gratis bus’ en het grofgebekte ‘Sla bomma’s in mekaar (op de Hasselaarse boulevard)’. De Limburgse rapper bezingt nu samen met zijn twee homies van de Kortessem-Beringen Connection ons rijke mijnverleden. “Zie het als een ode aan Limburg. Met spijt in het hart kijk ik naar het verdwijnen van de mijnen. Waarom moest dat ? Dat was zo prachtig, zo uniek voor deze streek. Doe ze meteen terug open”, lacht Van den Durpel.

Schachtbokken

De muziek was vooraf al ingezongen en gisteren blikten Chris & co. een filmpje in aan het Mijnmuseum in Beringen en aan de schachtbokken van Houthalen-Helchteren. “Hier in Houthalen komen de schachtbokken beter tot hun recht. In Beringen was er teveel beweging en stonden er hekken. Daar hebben we meer binnenopnames gedaan”, aldus de regisseuse.

Het onderwerp voor het lied van MC Joël was het gevolg van een brainstormsessie. “Wat kunnen we met elk typetje doen? Die vragen stellen we ons altijd. Omdat MC Joël een Limburger is en we nog niet veel muziek in ons programma hadden, zijn we hier op uitgekomen. En wie zou ons daar betere vrouwelijke ondersteuning bij kunnen geven dan Dana Winner? Zij is een Limburgs icoon. Ze was er onmiddellijk voor gewonnen en zingt de apotheose van het nummer”, verduidelijkt Van den Durpel.

Wild konijn

Dana Winner speelt in de clip zichzelf en zingt zoals ze dat al jaren doet. “Een leuke gimmick”, zegt de Hasseltse. “In mijn theatertour was er ook een nummer met een rapper. Dit nummer met Chris was een geweldige uitdaging en het leuke was dat ik in mijn comfortzone mocht blijven. Rappen moest ik niet. Bovendien is het een leuk programma. Ik ken Chris al langer en hij heeft me zelf al eens geïmiteerd. Grappig om jezelf in zo’n spiegelbeeld te zien, en vooral ook heel confronterend. Dat hij destijds zong ‘Neem me als een wild konijn’? Je moet dat met een knipoog bekijken en de humor ervan inschatten. Op de vraag om nu mee te doen, heb ik niet lang moeten nadenken. Ik mocht mijn ding doen: zingen. De tekst is super gedaan. Hier kan ik achter staan. En al helemaal als Limburgse.”

‘Allemaal Chris’ start vanavond. Onsterfelijke typetjes als Kamiel Spiessens en Jimmy B duiken weer op maar er passeren ook nieuwe figuren als para Kurt, podiumbouwer Danny en trucker Igor. Hou je ook vast voor de blonde Annemie in Chris’ eigen versie van ‘Pink Ambition!’.

Het resultaat van de samenwerking tussen MC Joël en Dana Winner is pas in de vierde aflevering te zien en te horen. De tekst van hun loflied ‘Limburg’ kan je hier al eens uitvlooien.

‘Limburg’ (op de tonen van ‘Empire State Of Mind’)

MC Joël (rapt):

Ik sta hier in een mijn maar die is al lang gesloten.

Ik ben MC Joël en ik vind dat dus maar klote Waarom is dat gebeurd, waarom is dit verlaten?

Waarom hebben ze niet, al die bedrijvigheid gelaten?

Dat is gewoon de schuld van dat globaliseren En daarom zeg ik: Schluss, we gaan iets organiseren Ik bouw gewoon een muur rond mijn Limburgse land We doen het op onszelf, en dat is ook nog plezant Een Limburgse staat, dat is waar ik nu voor vecht Het leven wordt weer beter hier en dat meen ik dus echt Ze zeggen mij Joël ge zijt geradicaliseerd...

Maar ik heb toch zo geen baard Ik heb dat wel geprobeerd Mensen kom naar buiten en doe met mij mee Tegen al dat sluiten zeggen wij tezamen nee!

Dana Winner (zingt):

In Limburg!

Hier sta ik in naam van de mijnen!

Dit mocht niet verdwijnen!

Want dit is Limburg!

Wij vochten hier nog tegen Romeinen!

Dit mocht nooit verdwijnen!

We vechten voor Limburg!

Limburg! Limburg!

