Dit is de ode aan Limburg van Dana Winner en MC Joël

Houthalen-Helchteren - Limburg is vanaf vanavond een loflied rijker met dank aan MC Joël aka Chris van den Durpel en Dana Winner. In het VTM-programma Allemaal Chris brengen de twee op de tonen van Empire State of Mind van Jay Z en Alicia Keys een ode aan onze provincie. Het Mijnmuseum Beringen en de schachtbokken van Houthalen-Helchteren vormden begin januari het decor voor de clip. Move over Limburgs volkslied.

Het resultaat van de samenwerking tussen MC Joël en Dana Winner is pas in de vierde aflevering te zien en te horen. De tekst van hun loflied ‘Limburg’ kan je hier al eens uitvlooien.

‘Limburg’ (op de tonen van ‘Empire State Of Mind’)

MC Joël (rapt):

Ik sta hier in een mijn maar die is al lang gesloten.

Ik ben MC Joël en ik vind dat dus maar klote Waarom is dat gebeurd, waarom is dit verlaten?

Waarom hebben ze niet, al die bedrijvigheid gelaten?

Dat is gewoon de schuld van dat globaliseren En daarom zeg ik: Schluss, we gaan iets organiseren Ik bouw gewoon een muur rond mijn Limburgse land We doen het op onszelf, en dat is ook nog plezant Een Limburgse staat, dat is waar ik nu voor vecht Het leven wordt weer beter hier en dat meen ik dus echt Ze zeggen mij Joël ge zijt geradicaliseerd...

Maar ik heb toch zo geen baard Ik heb dat wel geprobeerd Mensen kom naar buiten en doe met mij mee Tegen al dat sluiten zeggen wij tezamen nee!

Dana Winner (zingt):

In Limburg!

Hier sta ik in naam van de mijnen!

Dit mocht niet verdwijnen!

Want dit is Limburg!

Wij vochten hier nog tegen Romeinen!

Dit mocht nooit verdwijnen!

We vechten voor Limburg!

Limburg! Limburg!

Lees het volledige artikel hier.

‘Allemaal Chris’, VTM, 20.35 uur