“Kleine porties voeding voor singles tot de helft duurder”

Alleenstaanden worden in dit land niet alleen fiscaal zwaar benadeeld, ook in de supermarkt zijn ze vaak de dupe. “Een vergelijking van een aantal basisproducten leert dat alleenstaanden proportioneel veel meer betalen voor een kleine portie dan wanneer ze een grote portie kopen die bedoeld is voor een gezin”, zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a). “De meerkost loopt op tot 50 procent en meer. Dit toont aan dat de voedingsproducent eerder teert op meer winst dan dat hij de effectieve kost van die kleinere portie wil dekken.”