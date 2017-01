Dinsdagavond omstreeks 23.20 uur werd nieuwkomer Naranjo verwelkomt bij zijn nieuwe club KRC Genk.

In hotel Thalasia in San Pedro del Pinatar stonden technisch directeur Dimitri de Conde en trainer Albert Stuivenberg de jonge spanjaard op te wachten. Dinsdag in de vroege avond raakte het nieuws bekend dat KRC Genk en Naranjo een deal sloten voor 3,5 seizoenen.