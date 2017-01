Nederlandse Tharukshan (15) pleegt zelfmoord na online pesterijen

Het nieuws dat de 15-jarige Tharukshan Selvam uit Heerlen zichzelf na aanhoudende pesterijen van het leven heeft beroofd, brengt heel wat teweeg in Nederland.

Dinsdag raakte in Nederland het nieuws bekend dat de 15-jarige Tharukshan uit Heerlen afgelopen weekend zelfmoord heeft gepleegd. Dit omdat hij vooral online het mikpunt was van pesterijen, waarschijnlijk van medescholieren. Via anonieme accounts op social media zouden er foto's zijn geplaatst onder zijn naam. Hij werd online ook uitgescholden.

Steun en onbegrip

Het trieste nieuws sloeg in als een bom. Er werd steun betuigd, maar er is ook veel onbegrip en mensen vragen zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Afscheidsbrief

Een nabestaande van de Heerlenaar plaatste een afscheidsbrief van de 15-jarige jongen online. De aangrijpende brief, waarin Tharukshan schrijft dat hij graag vlogger en zanger wilde worden, wordt massaal gedeeld op Facebook. Ook schrijft hij in de brief dat hij graag een fijn leven wilde leiden.