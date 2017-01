Hamontse Elise Mertens ziet Australian Open aan haar voorbijgaan na klucht

Hamont-Achel - Elise Mertens uit Hamont-Achel speelt op dit moment op het WTA-toernooi van Hobart in Australië. Ze won haar laatste wedstrijd vannacht tegen de Amerikaanse Sachia Vickery. Wat goed nieuws is voor de 21-jarige Limburgse, ware het niet dat ze daardoor niet kan deelnemen aan de kwalificatie voor de Australian Open. En dat was wat Mertens nu net wel in gedachten had.

Maar ook tegenspeelster Vickery had haar zinnen gezet op de kwalificatie voor de Australian Open. De winnares van het duel tussen de twee, gaat automatisch door naar de volgende ronde van het WTA-toernooi van Hobart, en die valt samen met de kwalificatiematch. Dat leverde vannacht een vreemde strijd op tussen Mertens en Vickery; na zes minuten vroegen beide tennisters hun kinesist op het veld, maar Vickery was uiteindelijk de eerste om de handdoek in de ring te gooien. Ze gaf forfait, zo gaat de winst naar Mertens die daardoor niet zal kunnen deelnemen aan de kwalificaties voor de Australian Open.