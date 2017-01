VIDEO. Jonge Limburgse chef mag Belgische kookkunsten tonen in Koeweit

Borgloon / Sint-Truiden - De 26-jarige Jeroen Vanandroye uit Zepperen mag op de 'Belgian Days' in Koeweit onze keuken demonstreren. Met een vijf-gangenmenu, kookworkshop en buffet zal hij het lekkers van bij ons vertegenwoordigen.

De Belgische ambassadeur in Koeweit nodigde de jonge Limburger uit na een etentje in Mondevino, het restaurant in Borgloon waar Vanandroye werkt. Na wat heen en weer gemail vonden ze samen een menu en nu is het zover: de Truienaar vertegenwoordigt de Belgische keuken tijdens de 'Belgian Days'.