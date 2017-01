Siamese tweeling met twee hoofden geboren in Mexico

In de Mexicaanse staat Chihuahua is vorige week een baby geboren met twee hoofden. De Siamese tweeling wordt in het ziekenhuis gehouden voor verder onderzoek, want het is nog niet duidelijk wat er nu gaat gebeuren.

In de video, die op 6 januari online verscheen, is een dokter te zien die het kindje -of de kindjes- vasthoudt. Het is niet duidelijk of de ouders van de aandoening afwisten voordat het jongetje geboren werd. De baby met twee hoofdjes wordt nu in het ziekenhuis gehouden totdat de dokters een plan hebben over hoe het verder moet. Met de moeder gaat alles in elk geval goed, laat het ziekenhuis weten.

Siamese tweelingen als deze hebben doorgaans geen erg grote overlevingskans. Toch zijn er precendenten van baby's met twee hoofden die wel vrij probleemloos opgroeien, zoals de bekende Siamese tweeling Abigail en Bittany Hensel. Deze Amerikaanse tweeling is intussen 26 jaar oud. Dit filmpje toont hoe de tweeling zelfs auto kan rijden.