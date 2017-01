Jami en Brord houden afscheidsfeestje voor wereldreis

Hasselt - "Eindelijk! zondag vertrekken we", Brord Dekoning (24) en Jamie Masset (25) hun wereldreis begint zondag in Amsterdam. Van hieruit vliegen ze richting het verste punt van de wereld: Nieuw-Zeeland. Brord: 'In Christchurch begint ons avontuur en van daaruit hebben we zes maanden de tijd om op ontdekking te gaan. We zullen hierna ook Australië, Bali, Java en Vietnam nog bezoeken. Willen jullie ons volgen? Dat kan via de buurtkrant, hbvl.be en via ons instagramprofiel: Edgetravellers.'

"Het voorbije weekend is al feestend afgesloten, we hielden een groot afscheidsfeest voor familie en vrienden. Er is vooral veel gelachen, de traantjes zullen voor zondag zijn. (lacht) Dan vertrekken we echt", aldus Jamie.

"Het begint nu allemaal stilletjes tot ons door te dringen. De rugzakken staan klaar maar moeten nog gevuld worden. We zullen zeer kieskeurig moeten zijn, want veel kan er niet in. Gelukkig zijn er aan de andere kant van de wereld ook winkels, dus dat komt wel goed.

Alle visums zijn aangekomen. We hebben alvast via Airbnb enkele overnachtingen geboekt in Christchurch. Als we eenmaal bekomen zijn van onze jetlag kan het ontdekken echt beginnen. We hebben niet te veel op voorhand vastgelegd, we laten het allemaal op ons afkomen. Enkel de grote intercontinentale vluchten staan vast."

"Het begint hier alvast te kriebelen, een beetje zenuwen maar vooral enorm veel goesting", vertellen ze.

"Tot snel allemaal!"