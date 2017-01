Werken eerste fase noordoostelijke omleidingsweg starten dit jaar

Tongeren - In 2017 start de uitvoering van het eerste deel van de Noordoostelijke Omleidingsweg. In een eerste fase wordt in 2017 een 470 meter lang tracé gebouwd tussen Bilzersteenweg en de Molenweg. Enkele onteigeningen van gronden en een buurtweg, die van statuut moet veranderen, staan de bouwvergunning nog in de weg. De nieuwe weg moet uiteindelijk de Maastrichtersteenweg verbinden met de Bilzersteenweg om zo de overvolle Tongerse Kleine Ring te ontlasten.

Burgemeester Patrick Dewael verwacht dat de uitvoering van de eerste fase na het bouwverlof kan beginnen. Katleen Loos, districtsingenieur voor Tongeren van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer, houdt een slag om de arm en zegt: “Zeker in 2018.” Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro.

In haar eerste fase zal de nieuwe weg zal vooral de dorpskern van Henis ontlasten. Dat heeft last heeft van sluipverkeer dat zich een weg zoekt naar de Bilzersteenweg. Dat zijn op gewone weekdagen tot 3.000 voertuigen per dag. Daarom krijgen Bodemweg en Henisstraat geen rechtstreekse aansluiting op de omleidingsweg. Tegelijk zal het kruispunt van de Bilzersteenweg met de Nieuwe Steenweg, waar ook de Noordoostelijke Omleidingsweg zal aansluiten, worden heringericht. Er komen verkeerslichten. In 2018 zal ook de Nieuwe Steenweg, die naar Kortessem gaat, heringericht worden en krijgt eveneens vrijliggende fietspaden. De nieuwe omleidingsweg krijgt twee rijstroken met aan weerszijden een vrijliggend fietspad. Voor de verdere ontsluiting ervan richting Maastrichtersteenweg lopen nog procedures. Ook de geplande Zuidoostelijke Omleidingsweg zit nog in zijn procedurefase.

