11-jarige rijdt met Porsche: ouders voor rechter

Brugge - De ouders van een 11-jarige jongen hebben zich voor de Brugse politierechter moeten verantwoorden omdat ze hun zoon aan hoge snelheid met een Porsche deden rijden. Het openbaar ministerie vorderde voor J.R. 3.000 euro boete en een rijverbod van drie maanden. De beklaagden vroegen de vrijspraak.

In maart 2016 dook een filmpje op van de jongen achter het stuur van de Porsche Cayenne. Hij haalde in de bebouwde kom in Jabbeke een snelheid van ongeveer 100 kilometer per uur. Uit de beelden bleek ook dat de vader zijn zoon aanzette om harder te rijden. De moeder zat op de achterbank en greep niet in.

De ouders beweerden in hun verhoor dat het om een oud filmpje ging, waardoor de feiten verjaard zouden zijn. Door het beeld te verduidelijken kwam op de achtergrond op een bouwvergunning een datum in beeld. Op die manier konden de speurders achterhalen dat de beelden wel degelijk recent waren opgenomen. Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge vervolgt beide ouders voor het toevertrouwen van een voertuig aan een persoon zonder rijbewijs én voor het aanzetten tot onverantwoord rijgedrag. De jongen zelf kreeg geen maatregel opgelegd.

De verdediging haalde op de zitting enkele procedurele argumenten aan. Zo beschikt het parket niet over de originele beelden. “Dat filmpje van de site van Het Nieuwsblad is duidelijk bewerkt en dus onbetrouwbaar”, aldus meester Samuel Stevens. Volgens de advocaat van de ouders was het bewuste voertuig zelfs al verkocht op het moment dat de feiten volgens het OM zouden gebeurd zijn. Het is volgens meester Stevens dus absoluut niet bewezen dat zijn cliënt de beelden maakte.

De beklaagden waren zelf niet aanwezig op het proces, omdat ze de aandacht van de pers vrezen. “Misschien is het voor iedereen zinvoller dat ze toch eens komen, zodat ik met hen in dialoog kan gaan”, stelde de politierechter voor. Daarom wordt de zaak op 17 januari om 10.30 uur voortgezet.