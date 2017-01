Bijkomend onderzoek naar man die vriendin vermoordde “omdat ze vampier was”

Gent - De rechtbank heeft bijkomend psychiatrisch onderzoek bevolen voor een 39-jarige man uit Vurste bij Gavere. De man vermoordde in 2014 zijn vriendin, omdat hij naar eigen zeggen dacht dat ze een vampier was.

De feiten dateren van januari 2014 toen Kris V.M. zijn vriendin onthoofde. In zijn eerste verklaringen aan zijn vader vertelde hij dat hij dacht dat hij een vampier had gedood. Anderhalf jaar eerder was de man al eens opgenomen in het Maria Middelaresziekenhuis: van 26 juli tot 7 augustus 2012. Hij had klachten van paranoia. Hij had het idee afgeluisterd en achtervolgd te worden. Hij vertrouwde niemand en had angst om vermoord of vergiftigd te worden.

In januari 2014 kreeg hij er naar eigen zeggen opnieuw last van. Zondagavond 12 januari ging hij wel nog rustig slapen, tot hij werd gewekt door stemmen. “Je moet de wereld redden, haast u, haast u!” zeiden ze. “Ze dwongen me de vampier naast me te doden.” Volgens zijn verhaal verstikte hij eerst zijn vriendin en sleepte haar naar de keuken. Daar sneed hij haar hoofd af en zette het in de vaatbak. “Het hoofd mocht niet bij het lichaam blijven. Anders kon het er terug aangezet worden en was de vampier terug levend. Daar was ik echt van overtuigd! Ik was ook overtuigd dat ik goed had gedaan.”

De familie van het slachtoffer vroeg bijkomend onderzoek naar die bevelshallucinaties en waarom hij die niet negeerde. De rechtbank stemde hier mee in en gaf via een tussenvonnis de opdracht aan de gerechtspsychiaters dat item verder uit te werken in een verslag. Dat moet uiterlijk 15 maart worden neergelegd.

De zaak wordt opnieuw behandeld op 21 maart.