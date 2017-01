Typisch ‘Belgische oplossing’: strooidienst stopt netjes aan gemeentegrens

Emile Schmieman oogstte hilariteit door een foto op Facebook te posten, waarin duidelijk wordt hoe nauw strooidiensten het nemen met gemeentegrenzen.

In de zomer is de grens tussen de gemeentes Elsene en Brussel-Stad mooi zichtbaar. Het is daar waar het asfalt over gaat op kasseien. Maar ook als het gesneeuwd heeft, blijft de grens zichtbaar, zo blijkt. Het is daar waar de strooidienst rechtsomkeer maakt.

Buurtbewoner Emile Schmieman merkte de absurde situatie op, nam een foto en postte die op de Facebookgroep van ‘Belgian Solutions’, dat praktijkvoorbeelden van het Belgisch surrealisme bundelt.

“De strooidienst heeft perfect de gemeentegrens gerespecteerd”, vertelt Schmieman. “Zelf woon ik op nummer 62 in Elsene, maar mijn buren van nummer 64 wonen op grondgebied van de stad Brussel. De kant van Elsene was zondagochtend mooi proper, die van de stad Brussel was nog spekglad en onaangeroerd. De strooidienst van Brussel hebben we trouwens niet meer gezien.”

Voor Belgen zijn dit soort situaties dan al moeilijk te begrijpen, voor buitenlanders al helemaal niet. “Het is ongelooflijk hoe zoiets kan”, klinkt het bij de Nederlander die al twee jaar in Brussel woont.

“Amsterdam is ook opgedeeld in verschillende delen, maar de grenzen snijden de straten niet doormidden. Je merkt echt aan alles dat iedereen zich hier mooi aan die grens houdt. In deze straat geldt bijvoorbeeld dat je de blauwe kaart moet gebruiken om te parkeren. Aan de kant van Elsene doe je dat best, of je krijgt een boete. Aan de kant van Brussel doet het er weinig toe, want de politie komt toch nooit controleren.”