Drugsfeestje leidde tot val van vijftiende verdieping

Een wild feestje, gekruid met verdovende middelen, gevolgd door een sprong van het dak van de Antwerpse residentie Hertogenpark. Dat is volgens de eerste onderzoeksdaden gebeurd afgelopen weekend. De sprong heeft geleid tot de dood van een Tunesische vrouw uit Berchem. De politie vond haar lichaam op het dak van de eerste verdieping en het gerecht heeft haar formeel kunnen identificeren. Het zou gaan om Nadia El Hamrouni. De vrouw vierde onlangs haar 37ste verjaardag en had een dochter.

Een Antwerpse onderzoeksrechter probeert nu te achterhalen wat er juist is gebeurd in de uren voor haar dood en waarom ze sprong, al dan niet gewild. Zeker is dat er stevig gefeest werd in het appartement en dat er drugs werden gebruikt. De twee andere aanwezigen op het feestje, een man en een vrouw, werden gisteren aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van schuldig verzuim.