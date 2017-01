Genk stelt zich kandidaat voor nieuw soort ‘open gevangenis’

Genk - Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil nog tegen het eind van deze legislatuur vier transitiehuizen bouwen voor in totaal honderd gevangenen. Bedoeling van de detentiehuizen is om de integratie van gedetineerden te verbeteren. Waar de kleinschalige ‘open gevangenissen’ komen, is nog niet beslist, maar Genk is alvast kandidaat.

België is geen goede leerling als het gaat over de herintegratie van gevangenen in de maatschappij. Officiële cijfers over recidivisten - gevangenen die hervallen na hun vrijlating - zijn er niet, maar experts vermoeden dat zo’n 40 tot 50 procent hervalt. Dat is erg veel in vergelijking met andere landen. Vandaar dat justitieminister Geens in november vorig jaar in zijn Masterplan III voor de gevangenissen een eerste aanzet gaf tot de oprichting van kleinschalige transitiehuizen. Die moeten gedetineerden in de laatste maanden van hun straf de mogelijkheid geven om zich te re-integreren in de maatschappij. In het buitenland, en vooral dan in Scandinavië, is al bewezen dat zo’n aanpak loont.

Geens wil kost wat het kost tegen begin 2019 het eerste van vier transitiehuizen openen. Waar de vier transitiehuizen zullen komen, moet in de komende maanden worden uitgemaakt. De kans is groot dat Genk een van die locaties zal zijn. Burgemeester Wim Dries (CD&V) wil er graag voor ijveren om zo’n transitiehuis naar Genk te halen.

Klusjes

“Vandaag worden steden als Genk vaak geconfronteerd met gevangenen die op het einde van hun straf hun plaats zoeken in de maatschappij”, zegt Dries. “Dat is vaak een probleem, want ze hebben geen werk, geen woning. Vandaar dat we erg geïnteresseerd zijn. Dit project is een goed middel om het hoge percentage recidive in ons land terug te dringen en gevangenen beter voor te bereiden op hun re-integratie in de maatschappij.”

Dries ging eind vorig jaar een kijkje nemen bij een gelijkaardig transitiehuis in het Nederlands-Limburgse Heerlen. “Daar was eerst veel weerstand, maar mensen merken nu dat het ook voordelen heeft. De gevangenen voeren overdag bijvoorbeeld klusjes uit in de buurt, ruimen op of houden een buurtrestaurant open. Dat komt ook de samenleving ten goede.”

Dries benadrukt wel dat de stad Genk zelf geen transitiehuis zal bouwen. “We zijn wel bereid om samen met partners zoals het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk of bedrijven uit de sociale economie te bekijken hoe we dit project naar Genk kunnen halen.”