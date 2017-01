Baby geboren in volle vlucht naar België

Voor het eerst in jaren is een baby’tje geboren tijdens een vlucht naar ons land. De Kameroense Anwei Arrete (32) beviel in volle vlucht, boven de Atlantische Oceaan, van een zoon. “Ik wil dat mijn zoontje de naam van de piloot draagt”, zegt de moeder. “Alleen heb ik geen idee hoe hij heet.”

Halverwege de nacht gebeurde het. Ergens boven de Atlantische Oceaan. Plots stelde Anwei Arrete Epse Tahbah (32) vast dat haar water was gebroken. Terugvliegen was geen optie, een tussenstop ook niet. “Gelukkig waren er toevallig een dokter en een verpleegster aan boord”, vertelt de Kameroense moeder vanop haar ziekbed in het Sint-Lucas-ziekenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe. “Ze hebben mij vooraan het vliegtuig op de grond gelegd, op enkele dekens. Het was een onwaarschijnlijk tafereel. Maar ergens voelde het natuurlijk aan. Er was geen paniek. Het was zo mooi.” Terwijl de andere passagiers nieuwsgierig meekeken, kwam haar eerste zoon ter wereld. De bevalling verliep volgens mama Anwei Arrete ongelooflijk vlot. “Een halfuurtje, langer heeft het niet geduurd.” In het vliegtuig van United Airlines volgde applaus.

Een naam heeft haar zoon nog niet. “Eigenlijk moet mijn zoontje de naam van de piloot krijgen. Als eerbetoon. Ik zal mijn man van dat plan proberen te overtuigen, hoe gek de naam van de piloot ook mag klinken”, besluit ze.