Patrick Janssens: “Naar Arsenal voor gesprek over Wenger”

Hij kijkt liever vooruit dan terug. Toch komt Patrick Janssens, vlak voor hij naar een bijeenkomst van ECA (European Club Association) in Madrid vliegt, op onze vraag nog een laatste keer terug op het ontslag van Peter Maes. “Het is niet zo dat we mekaar wilden tegenwerken, we werkten naast mekaar. We waren te weinig een team naast het veld.” Meteen slaat de Genkse CEO de brug naar Maes’ opvolger. “Albert Stuivenberg deelt de sportieve visie van de club en is bijzonder veeleisend. Hopelijk lukt het ons nu wél op lange termijn.”