Mariah Carey neemt drastische beslissing na mislukt optreden op Times Square

Het moest de topact zijn tijdens de jaarwisseling op het drukke Times Square in New York, maar door ‘technische problemen’ ging het optreden van Mariah Carey helemaal de mist in. De Amerikaanse zangeres heeft nu in een persoonlijke boodschap laten weten dat ze beslist heeft te stoppen met sociale media. Of toch voor even.

“Ik wil dat iedereen weet dat ik met een goed gevoel naar Times Square ben gekomen. Ik keek er echt naar uit. Jammer dat we in een productie terechtkwamen die te kampen had met technische problemen. Het is praktisch erg moeilijk om als zangeres live te zingen en jezelf te horen in het midden van zo’n druk plein, in de kou, met zo veel volk en rookmachines rondom je. Vooral als je oortjes het helemaal laten afweten”, legt de zangeres uit.

Even later neemt Carey een drastische beslissing. “Ik ga een break nemen van mijn sociale media. Hoewel ik al mijn professionele verplichtingen zal nakomen, vind ik het belangrijk om wat tijd voor mezelf te nemen en voor mijn familie. Ik ga me volop voorbereiden op mijn komende tour en kan niet wachten om weer voor jullie te zingen”, zegt ze nog in de boodschap die ze op haar Twitteraccount publiceerde. Verder bedankt ze alle fans die haar wel steunden na het mislukte optreden.